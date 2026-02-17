﻿﻿
Llevan Colonias al 100 a la zona norte oriente

Febrero 17 del 2026
Buscan que las colonias sigan siendo espacios dignos para las familias tuxtlecas. Cortesía
Desde el fraccionamiento Vida Mejor y como parte del programa Colonias al 100, el presidente Ángel Torres, junto al secretario de Servicios Municipales, Horacio Gómez, encabezó los trabajos de limpieza, poda y pintura, así como la rehabilitación de juegos infantiles, en la zona norte oriente de la capital chiapaneca.

Al agradecer el gran trabajo interinstitucional que realizan las y los trabajadores del Ayuntamiento, el alcalde capitalino destacó que se continuará trabajando en todas las colonias para que luzcan mejor y sigan siendo espacios dignos para las familias tuxtlecas.

Con acciones visibles y cercanas a la gente, Ángel Torres reafirmó que Colonias al 100 no es discurso, es trabajo diario, atendiendo espacios públicos que fortalecen la convivencia, la seguridad y el bienestar de niñas, niños y familias de barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos de la capital.

