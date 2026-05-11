Llevan cultura a zonas de alta violencia

Más de cien colonias con altos índices delictivos en Tuxtla Gutiérrez son el foco principal para la atención de las autoridades en diseñar estrategias que trasladen actividades artísticas a dichos puntos como una herramienta de convivencia y sensibilización.

Ante esto, la directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), Gabriela Abarca, explicó que uno de los principales programas es “Nucú, arte y cultura en tu barrio”, mediante el cual una vez al mes se instalan talleres artísticos y actividades culturales durante un día completo en colonias de la ciudad.

Focos rojos

Abarca señaló que se priorizan aquellas áreas de mayor incidencia de delincuencia o violencia, con el objetivo de incentivar la sensibilidad y el acceso a lenguajes artísticos.

Además de este programa, el instituto mantiene intervenciones permanentes en espacios como los parques del centro de la capital: Marimba, Central, Santo Domingo y 5.ª Norte.

La directora agregó que el ITAC cuenta con el apoyo de 14 bibliotecas ubicadas en distintas colonias, muchas de ellas dentro de parques, las cuales ofrecen actividades artísticas y culturales diarias por las tardes, dirigidas principalmente a niñas y niños.

De igual manera reconoció que son más de cien colonias las que presentan altos índices delictivos, por lo que resulta complejo intervenir en todas. Sin embargo, destacó que se concentran esfuerzos en aquellas colonias consideradas cabeceras de otras zonas para extender el impacto.

Finalmente, invitó a quienes deseen que este tipo de actividades lleguen a su colonia a acercarse al propio instituto para presentar un planteamiento o proyecto que justifique la necesidad de intervención cultural en su comunidad.