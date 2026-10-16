Llevan demandas a cumbre nacional

Integrantes de Una Mano Amiga en la Lucha contra el Sida y del Comité Organizador de la Marcha del Orgullo y Dignidad Tapachula, participaron en la quinta Cumbre Nacional de Marchas LGBT+ México 2026 realizada en Tijuana, Ensenada y Mexicali, Baja California, donde organizaciones y colectivos de distintas entidades del país construyeron una agenda común para impulsar reformas legales y políticas públicas en favor de los derechos de la diversidad sexual.

Las y los participantes se sumaron a las mesas de trabajo bajo el lema “Nuestras realidades importan: agenda común con incidencia nacional”.

La cumbre reunió a representantes de una red que articula más de 268 marchas LGBT+ y a más de un centenar de organizaciones, comités y colectivas de 28 estados de México, con el propósito de coordinar esfuerzos para que las demandas de la comunidad se traduzcan en acciones institucionales.

Contenido

Durante los cuatro días se desarrollaron conferencias, mesas de análisis y actividades relacionadas con los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación, la salud sexual, la prevención y atención del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), el acceso a la justicia y las violencias motivadas por prejuicios.

También se abordaron los derechos de las personas trans y no binarias, las infancias y juventudes LGBT+, las mujeres lesbianas y las personas con discapacidad.

Uno de los principales resultados fue la elaboración de un Pliego Petitorio Nacional, integrado a partir de las propuestas de más de nueve mesas de trabajo y presentado ante el Congreso de Baja California.