Llevan infraestructura vial y educativa a Zinacantán

Durante una gira de trabajo por el municipio de Zinacantán, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la pavimentación con concreto mixto del camino Bochojbó Alto al entronque carretero Nachig-Zinacantán, obra en la que se invirtieron más de 15.4 millones de pesos y que beneficiará a más de 23 mil 800 habitantes. En ese marco, destacó que hoy los pueblos de Chiapas reflejan un nuevo rostro de bienestar, paz, trabajo y prosperidad.

El mandatario resaltó la fortaleza y grandeza de los pueblos originarios, y aseguró que su gobierno mantiene cercanía con la gente para escuchar y atender sus necesidades en educación, salud, servicios públicos y otros rubros prioritarios. Asimismo, afirmó que continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades municipales y tradicionales para impulsar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias de Zinacantán.

Mensaje

“Apoyaré a Zinacantán de manera decidida y sin condicionamientos. Chiapas es mi corazón y para mí todas y todos son iguales. Trabajaremos con profundo respeto para que a Zinacantán y a Chiapas les vaya bien”, expresó, al tiempo de convocar a la unidad y a la convivencia pacífica y fraterna, al considerar que es la mejor vía para alcanzar mejores condiciones para las comunidades.

Más tarde, el gobernador visitó el paraje Pasté, donde entregó espacios educativos en la escuela primaria Benito Juárez García, obra en la que se destinaron 2.4 millones de pesos para garantizar infraestructura digna, segura y de calidad a la comunidad escolar. En este sentido, señaló que el gobierno de la Nueva ERA trabaja para combatir el analfabetismo y prioriza acciones encaminadas a proteger y garantizar los derechos humanos de la niñez y la juventud chiapaneca.

Beneficios

La secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzín, sostuvo que las obras de caminos, educación y apoyos sociales en comunidades indígenas generan mayores oportunidades para la población, ya que facilitan la movilidad, acercan servicios y fortalecen la formación de niñas, niños y jóvenes. De igual forma, hizo un llamado a sumarse al programa de alfabetización, promover una alimentación saludable y proteger los derechos de niñas y adolescentes.

Por su parte, el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, informó que la pavimentación con concreto mixto del camino Bochojbó Alto al entronque carretero Nachig-Zinacantán permitirá mejorar el tránsito vehicular y agilizar la comercialización en beneficio de distintas comunidades. Añadió que esta obra forma parte del programa Carreteras Vivas y refleja el compromiso del gobierno de la Nueva ERA con mejores condiciones para las y los chiapanecos.

Educación

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, dio a conocer que en la escuela primaria Benito Juárez García se construyeron tres aulas didácticas equipadas, además de rehabilitar la cancha de usos múltiples y realizar obras complementarias, en beneficio de 601 estudiantes. También precisó que en Zinacantán se ejecutan diversas acciones de infraestructura educativa con una inversión superior a 18 millones de pesos para fortalecer las condiciones de aprendizaje en distintas comunidades.

El presidente municipal de Zinacantán, José Martínez Pérez, destacó que es la primera ocasión en que un gobernador visita las comunidades del municipio y entrega obras que representan bienestar y nuevas oportunidades para la población. Consideró que estas acciones son resultado de una visión humanista y transformadora que escucha y atiende las necesidades del pueblo.

Reconocen apoyos

En representación de las y los habitantes, el agente municipal de Bochojbó Alto, Julio Martín López Martínez, valoró la determinación de este gobierno para llevar justicia social a las comunidades mediante acciones que responden a las demandas más apremiantes. Señaló que la rehabilitación de este camino atiende una petición histórica y beneficiará tanto a las actuales como a las futuras generaciones.

A su vez, la directora de la escuela primaria Benito Juárez García, Esperanza Velasco Jiménez, agradeció al gobernador su compromiso con la seguridad y la educación, y manifestó su reconocimiento por concretar este proyecto que permitirá a las niñas y niños contar con espacios dignos para mejorar su desempeño escolar. “Estas aulas no solo son paredes y techos, también representan esperanza y futuro para nuestras familias”, agregó.

Estuvieron presentes el diputado local Domingo Velázquez Méndez; el agente municipal del paraje Pasté, Juan López Pérez; el presidente del Comité de Madres y Padres de Familia, Reinaldo Jiménez Martínez; así como las familias beneficiadas.