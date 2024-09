La Organización Internacional para las Migraciones (OIM – ONU Migración) llegó a la comunidad El Edén, cerca de Tapachula, con el fin de registrar a hijos e hijas de personas de origen guatemalteco que están establecidas en territorio mexicano.

En el ejido El Edén, hay una comunidad agrícola y cafetalera ubicada a casi 20 kilómetros del centro de Tapachula. Aquí, la mayoría de los padres y madres son de origen guatemalteco y han esperado mucho tiempo para registrar a sus hijas e hijos nacidos en territorio nacional; lo que es fundamental para garantizar sus derechos y oportunidades para su pleno desarrollo.

La “Jornada de Identidad” es una actividad que permite a las familias de las comunidades agrícolas y cafetaleras de Tapachula que ejerzan el derecho a la identidad de sus hijas e hijos.

Esta iniciativa se coordina con el Registro Civil del estado de Chiapas, funcionarios del Ayuntamiento municipal, Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Consulado General de Guatemala. En la edición de 2024 se logró el registro de 300 niñas, niños y adolescentes en un periodo de cuatro días.

“Tengo trece años en México, vivo en una comunidad cercana a El Edén y soy de Guatemala. Me enteré de la jornada porque vine a vacunar a mi bebé, y el doctor de la clínica me informó de que en unas semanas ustedes (la OIM) vendrían a apoyar con el registro de los niños. Tengo una niña de trece años, un hijo de diez y un bebé. Mis hijos mayores asisten a la escuela como oyentes, pero en realidad no pueden estar inscritos hasta tener sus papeles, que ahora voy a obtener”, comentó Nohelia González, madre guatemalteca.

La OIM explica que para obtener el acta de nacimiento, las familias han atravesado momentos difíciles. La desinformación sobre la posibilidad de registrar a sus hijos nacidos en México es común en la zona, ya que muchas personas temen que su condición de estancia migratoria irregular les impida registrar a sus hijos.

Las dificultades de las familias en ocasiones pueden ir mucho más allá, y comparten con OIM algunas de sus problemáticas, entre ellas, las condiciones socioeconómicas en las que viven, a razón de que en sus comunidades rurales apenas hay transporte público que les permita llegar al centro de la ciudad donde se encuentran las instituciones, así como la falta de flexibilidad para obtener un permiso de ausencia del empleador para realizar trámites.

Otras de las barreras que se identifican están relacionadas con la capacidad de algunas instituciones para emitir documentos que acrediten el vínculo entre las madres y sus hijos, necesarios para su registro.

“Las principales problemáticas de nuestros connacionales (guatemaltecos) incluyen la desinformación sobre la posibilidad de que sus hijos nacidos en México obtengan la doble nacionalidad como derecho, el temor a moverse de localidad por haber migrado de manera irregular, y la falta de recursos económicos. A los padres y madres guatemaltecos en México les diría que se acerquen a instituciones como la OIM y el Consulado para buscar información”, explicó Héctor Castro, vicecónsul del Consulado General de Guatemala en Tapachula.