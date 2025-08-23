Llevan jornada de salud al Cerss femenil

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad (SESPMS) en coordinación con la Secretaría de Salud, llevaron una jornada de salud al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados del estado de Chiapas (Cerss) femenil de San Cristóbal de Las Casas.

Concientizan y salvaguardan la salud

Con el fin de crear acciones preventivas que ayuden a concientizar y salvaguardar la salud de la población penitenciaria a través del programa Caminos de Apoyo, personal del Área Técnica de Valoración de la Conducta de la SESPMS y Distrito de Salud II de San Cristóbal de Las Casas, beneficiaron a la población femenil (Personas Privadas de su Libertad) con pláticas, pruebas y entrega de métodos anticonceptivos.

En esta jornada, se llevaron a cabo la realización de pruebas rápidas de VIH/Sida, detección de sífilis, detección de Hepatitis C, Destroxis, exploración de mama y papanicolaou; además de la entrega de preservativos, donación de un glucómetro, tiras reactivas, así como pruebas de embarazo.

Pláticas

De igual forma, se brindó pláticas de concientización sobre la importancia de participar en las campañas de salud, lo que se traducirá en una mejor calidad de vida de las Personas Privadas de su Libertad (PPL), como uno de los ejes rectores del proceso de reinserción social del Sistema Penitenciario de Chiapas.

La SSP refrenda el compromiso de brindar herramientas necesarias para las personas que compurgan penas en prisión por la comisión de delitos, en el estado de Chiapas.