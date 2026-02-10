Llevan jornada de vacunación animal a Chiapa de Corzo

Con el objetivo de atender a las poblaciones animales en zonas históricamente rezagadas en materia de salud pública y bienestar animal, el Movimiento Animalista para Chiapas, Mapach A.C., realizó este domingo 8 de febrero una jornada de vacunación antirrábica y concientización en el ejido Ignacio Allende, municipio de Chiapa de Corzo.

En entrevista, la presidenta de la asociación, Narcedalia Mayor Gordillo, detalló que la actividad inició con una plática comunitaria sobre tenencia responsable, dirigida a cambiar la percepción de los animales como "objetos o herramientas" y fomentar la empatía hacia ellos como seres sintientes.

"Vemos que falta mucha cultura de tenencia responsable, de que sean más empáticos con los animales y que los dejen de ver como cosas que se pueden cambiar, intercambiar o dejarlos en la calle para que se reproduzcan sin control. Es bastante fuerte la labor que hay que hacer en esa zona", explicó.

Acciones

La jornada, coordinada con el comisariado ejidal y el agente municipal de Ignacio Allende, permitió la aplicación gratuita de vacunas antirrábicas –proporcionadas por la Jurisdicción Sanitaria Número Uno– a entre 100 y 150 perros y gatos. El operativo incluyó tanto a animales llevados por sus dueños a un punto central como visitas domiciliarias para inmunizar a perros no sociabilizados o en mayores cantidades.

Además de la vacunación, se entregó líquido antiparasitario contra garrapatas y pulgas, y se brindaron instrucciones sobre el cuidado básico de las mascotas.

La presidenta de Mapach A.C. agradeció el apoyo de las autoridades de salud y recalcó que el siguiente paso a realizarse será dentro de aproximadamente 20 días, para gestionar con el gobierno estatal brigadas de esterilización gratuita para controlar la reproducción sin control.

Mayor Gordillo anunció que esta intervención en Ignacio Allende es la primera de una serie que se pretende extender a otros ejidos aledaños.