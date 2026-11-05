Llevan jornadas de prevención en SCLC y La Concordia

En el marco de la estrategia “Prevenir para el Buen Vivir”, la Fiscalía Ambiental participó con el tema de prevención de delitos ambientales y delitos en agravio de animales de compañía, en los municipios de San Cristóbal de Las Casas y La Concordia.

En la zona Altos, la fiscal de materia Xóchitl Fabiola Villatoro Solórzano disertó una plática informativa dirigida al alumnado de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Charla

En la actividad se abordó el tema de prevención de las violencias en agravio de niñas, niños y mujeres, y se dieron a conocer las conductas que constituyen delitos ambientales y sus penalidades, además de los delitos de maltrato y crueldad cometidos en agravio de animales de compañía.

Participaron en el evento: Ballardo Eduardo Molina Hernández, director de la Facultad de Derecho, Campus III de la Unach; la diputada Valeria Santiago Barrientos, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente; el diputado Juan Salvador Camacho Velasco, vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente; Rocío del Carmen Farrera Ruiz, presidenta de la Barra Nacional de Abogados Fiscalistas de México y docentes.

Diálogos

En tanto, en el municipio de La Concordia, en colaboración con la Fiscalía de Distrito Frailesca, se brindaron pláticas en materia de prevención del embarazo en adolescentes, derechos sexuales y reproductivos en los adolescentes y evitación de delitos; además, instaló un stand informativo y se distribuyeron trípticos relacionados con la precaución de los delitos ambientales y de maltrato y/o crueldad en agravio de animales de compañía. En esta jornada, también participaron instancias estatales y municipales.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado (FGE) busca garantizar el derecho de las personas a su seguridad mediante estrategias de evitación del delito, reiterando su compromiso con la prevención y con “Cero Impunidad”.