Llevan la gastronomía chiapaneca al mundo

En el Congreso del Estado se llevó a cabo el foro estatal “La gastronomía chiapaneca: patrimonio cultural, identidad y desarrollo para Chiapas”, encuentro que reunió a legisladores, chefs, representantes del sector turístico, restaurantero, autoridades municipales y cocineras tradicionales; con el objetivo de impulsar la cocina tradicional, reconocer a sus portadores y proyectar los sabores del estado dentro y fuera de México.

Entre los asistentes estuvieron la presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Popular, diputada Getsemaní Moreno Martínez; la diputada Selene Josefina Sánchez Cruz, presidenta de la Comisión de Cultura y Chiapanequidad; la chef Cynthia Martínez.

Además de Elba Ester Pérez Moreno, representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados; José Alfredo Aguilar Campuzano, director de Competitividad y Normatividad Turística de la Secretaría de Turismo, y Hugo Arnoldo Blanco, cónsul de Guatemala en Tuxtla Gutiérrez.

La chef Cynthia Martínez reconoció que Chiapas no tiene una sola forma de cocinar, pues cada región y comunidad ha desarrollado expresiones propias de acuerdo con sus productos, tradiciones y costumbres.

Explicó que uno de los primeros pasos para fortalecer la gastronomía del estado consiste en identificar los productos que se producen en cada territorio y aprovecharlos como base para desarrollar propuestas culinarias.

También advirtió sobre la necesidad de evitar que cualquier platillo sea catalogado como “tradicional”.

Para ella, uno de los retos está en rescatar preparaciones que corren el riesgo de desaparecer, como ocurre con parte de la cocina conventual chiapaneca y su dulcería tradicional, cuyos ingredientes y formas de elaboración han cambiado con el paso del tiempo.

“Tenemos que provocar que la gente venga por comer lo que nos hace y lo que nos da un elemento de identidad”, señaló.

Destacó el papel del maíz, chile y frijol, así como de los ingredientes, utensilios, técnicas, usos y costumbres que forman parte de este patrimonio vivo.

Impulsarán una fecha de celebración

Por su parte, la diputada Getsemaní Moreno Martínez informó que desde el Congreso del Estado se analiza establecer una fecha específica para celebrar la gastronomía chiapaneca y fortalecer las acciones de promoción y difusión.

La legisladora explicó que se trabaja en una propuesta para que el 16 de noviembre sea considerado como una fecha de celebración estatal, en coincidencia con el Día Nacional de la Gastronomía Mexicana.

Además, se busca impulsar una agenda conjunta con otros estados del sureste mexicano, entre ellos Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Por ello, las legisladoras de estas entidades se reunirán los próximos 16 y 17 de octubre en Oaxaca.

Sabores de Chiapas al extranjero

Además, adelantó que existe otro proyecto enfocado en llevar la gastronomía chiapaneca al ámbito internacional.

Señaló que ya existen conversaciones con la Secretaría de Relaciones Exteriores para buscar que las cocinas del estado tengan presencia en países como Francia, Alemania, España e Italia.