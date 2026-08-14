Llevan la XXIX Expo Ámbar a la CDMX

La directora general del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas (Icadech), Marisol Urbina Matus, anunció que arrancó la XXIX edición de la Expo Ámbar Chiapas, instalada en la emblemática explanada del Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México.

Entrevistada vía telefónica, explicó que, con la participación de 166 expositores y el respaldo directo a más de 732 artesanas y artesanos, arrancó la XXIX edición de la Expo Ámbar Chiapas, en el corazón de la capital del país.

Trabajo

La titular del Icadech subrayó que se trata de “un gran esfuerzo de artesanas y artesanos, de sus familias, de las comunidades y municipios que se preparan todo un año para mostrar en la capital del país, las maravillas que producen las manos chiapanecas, en una muestra amplia, diversa y con productos verdaderamente increíbles”.

Marisol Urbina agradeció al Gobierno de la Ciudad de México y a las autoridades de la Delegación por las facilidades otorgadas para la realización del evento.

También hizo patente el saludo y agradecimiento del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, quien, dijo, pidió expresamente reconocer la apertura y disposición de la capital del país para que las artesanas y los artesanos chiapanecos puedan mostrar el fruto de su trabajo; “Chiapas vive hoy un momento histórico, un momento de certidumbre, de esperanza y paz. Hoy la convivencia social es de tranquilidad, de armonía e integración”, señaló la funcionaria, al destacar que el tallado de ámbar es una de las actividades artesanales más importantes y significativas para la entidad.

Acuerdos

Dijo que esta exposición podría también significar la punta de lanza de acuerdos comerciales y de producción en beneficio de los artistas chiapanecos.

Finalmente, invitó al público capitalino de la CDMX y a los visitantes a acercarse a conocer la Expo, maravillarse con las piezas de ámbar y adquirir un producto, “llévate un pedacito del corazón artesanal de Chiapas”, concluyó.