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Llevan más apoyos a cafeticultores en zona alta

Junio 14 del 2026
Las comunidades recibieron apoyos para el establecimiento de un semillero vivero de café. Cortesía
Las comunidades recibieron apoyos para el establecimiento de un semillero vivero de café. Cortesía

Dando continuidad a los trabajos que se realizan en beneficio de las comunidades cafetaleras del municipio, productores de cantón Plan Chanjalé y ejido Pavencul recibieron apoyos para el establecimiento de un semillero vivero de café, como parte del programa Café con Humanismo, impulsado por el Gobierno del Estado a través del Instituto del Café de Chiapas (Incafech), en coordinación con el Ayuntamiento de Tapachula.

En representación del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, y del secretario de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, Daniel López Santiago, acudió el director de Café Municipal, Roger Didier Zunún Hernández, quien reiteró el compromiso de mantener una atención cercana a los productores y dar seguimiento a las acciones que fortalezcan la cafeticultura en la zona alta.

Asimismo, destacó que se continuará recorriendo las comunidades productoras para acercar apoyos, capacitación y acompañamiento técnico, contribuyendo al fortalecimiento del sector cafetalero y al bienestar de las familias que dependen de esta importante actividad.

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