Llevan más apoyos a cafeticultores en zona alta

Dando continuidad a los trabajos que se realizan en beneficio de las comunidades cafetaleras del municipio, productores de cantón Plan Chanjalé y ejido Pavencul recibieron apoyos para el establecimiento de un semillero vivero de café, como parte del programa Café con Humanismo, impulsado por el Gobierno del Estado a través del Instituto del Café de Chiapas (Incafech), en coordinación con el Ayuntamiento de Tapachula.

En representación del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, y del secretario de Desarrollo Rural y Fomento de Agronegocios, Daniel López Santiago, acudió el director de Café Municipal, Roger Didier Zunún Hernández, quien reiteró el compromiso de mantener una atención cercana a los productores y dar seguimiento a las acciones que fortalezcan la cafeticultura en la zona alta.

Asimismo, destacó que se continuará recorriendo las comunidades productoras para acercar apoyos, capacitación y acompañamiento técnico, contribuyendo al fortalecimiento del sector cafetalero y al bienestar de las familias que dependen de esta importante actividad.