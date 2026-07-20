Llevan más de mil pares de tenis a estudiantes

Con la intención de apoyar a la comunidad estudiantil y respaldar la economía de las familias, la Secretaría del Humanismo, que dirige Francisco Chacón, informó de la entrega de alrededor de mil pares de tenis que fueron entregados a alumnas y alumnos de dos escuelas primarias.

Esta acción se llevó a cabo en las instituciones Rubén Miguel Rincón y Artículo Tercero, las cuales se ubican en la colonia Las Granjas de Tuxtla Gutiérrez.

Estos trabajos de la Secretaría del Humanismo buscan fortalecer los temas educativos como parte de una política pública llamada “A Paso Firme”.

Es “una estrategia que busca brindar mejores condiciones para que niñas y niños continúen sus estudios, al tiempo de contribuir a la economía familiar y fortalecer su seguridad y bienestar durante su formación escolar”, detalló la dependencia estatal.

En ese contexto, Chacón puntualizó que este programa tiene una visión humanista que está centrada en las personas, es decir, acercando apoyos que generan cambios reales en la vida de las familias.

“Cada par de tenis representa una oportunidad para que nuestras niñas y niños asistan a la escuela con mayor seguridad, mientras apoyamos el gasto de sus familias. La educación es una prioridad y seguiremos trabajando para fortalecerla”, expresó.

Se informó que la entrega de los más de mil pares de tenis en este gobierno representa el compromiso para atender aquellas acciones que impulsen la educación, promuevan la equidad y contribuyan al bienestar de las familias chiapanecas.