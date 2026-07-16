Llevan “Mercadito” a la colonia Diana Laura

El secretario del Humanismo, Paco Chacón, llevó el Mercadito del Humanismo a la colonia Diana Laura, donde convivió con las familias beneficiarias de esta iniciativa que acerca productos de la canasta básica a precios accesibles, con el propósito de apoyar la economía de los hogares y facilitar el acceso a alimentos de calidad cerca de sus comunidades.

Durante el recorrido, Paco Chacón destacó que este programa forma parte de la visión humanista impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez, para llevar la Nueva ERA a Tuxtla Gutiérrez mediante acciones que generan beneficios reales en la vida cotidiana de las personas.

“Lo más importante es que estos apoyos lleguen directamente a quienes más los necesitan. Queremos que las familias puedan cuidar su economía sin dejar de llevar alimentos de calidad a su mesa”, expresó.

Agradecen apoyos

Durante la jornada, una de las beneficiarias compartió su experiencia y agradeció la llegada del Mercadito del Humanismo a su colonia. “Nos ayuda mucho porque aquí encontramos productos a buen precio y de buena calidad. Eso hace la diferencia en el gasto de la casa y nos permite llevar más alimentos para nuestra familia”, comentó.

Finalmente, el secretario del Humanismo reafirmó que el Mercadito del Humanismo continuará recorriendo más colonias de Tuxtla Gutiérrez, para acercar productos accesibles a las familias y seguir impulsando acciones que fortalezcan su alimentación y contribuyan al bienestar de la economía familiar.