Llevan módulos móviles por la salud reproductiva

La unidad móvil “Edusex”, que recorre distintas localidades del estado a cargo de la Secretaría de Salud, puso en marcha en Berriozábal una serie de módulos de atención especializada como parte de la Semana Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.

La jornada se llevó a cabo en el parque central de dicho municipio, se desarrolló en coordinación con Issste e IMSS Bienestar, ofreció servicios gratuitos desde la detección de infecciones de transmisión sexual hasta orientación sobre violencia de género y aborto seguro.

El doctor Raúl Solís, médico adscrito a la Subdirección de Salud de la Mujer, detalló que el camión Edusex concentra varios puntos de atención.

Servicios

En el módulo de VIH se realizan pruebas rápidas de VIH, hepatitis C y sífilis; también se distribuye información sobre los tratamientos preventivos PrEP y PEP.

Paralelamente, el espacio dedicado al cáncer de la mujer promueve la citología vaginal y la mastografía como herramientas clave para la detección temprana.

Los adolescentes encuentran en esta campaña un lugar para resolver dudas sobre métodos anticonceptivos y desmontar creencias erróneas, mientras que el módulo de salud menstrual brinda consejería sobre productos y cuidados durante el periodo.

En el área materno-perinatal, se ofrece seguimiento a embarazos de alto riesgo y se explica la importancia del tamiz metabólico y auditivo en los recién nacidos, con el fin de actuar a tiempo ante posibles enfermedades.

Uno de los ejes más sensibles es el módulo de violencia de género, donde se atienden casos de violencia sexual, económica y psicológica.

Recordó que la unidad móvil puede trasladarse a cualquier punto del estado si la sociedad civil lo solicita. Hizo un llamado especial a los jóvenes para que se acerquen a los servicios de salud, se informen y superen los mitos que aún persisten en torno a la sexualidad.