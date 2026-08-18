Llevan obras y apoyos a Ixtacomitán, Ixhuatán y Tapalapa

Durante una gira de trabajo por Ixtacomitán, Ixhuatán y Tapalapa, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA mantiene una presencia cercana en los municipios y comunidades para escuchar al pueblo y atender sus necesidades. “Siempre voy a trabajar en unidad por Chiapas. Mi compromiso es con todo Chiapas. Antes solo se hacían obras en las cabeceras. Ahora venimos hasta las comunidades, porque esa es nuestra mística. Nos comprometimos a servir a todos los pueblos”.

En Ixtacomitán, el mandatario puso en marcha las obras de pavimentación y mejoramiento integral de la calle Las Flores, que representan una inversión superior a 10.1 millones de pesos. Asimismo, entregó un domo y obras exteriores en la Escuela Secundaria del Estado Querido Moheno Tabares, donde se destinaron 3.9 millones de pesos. En este marco, afirmó que continuará impulsando acciones que contribuyan al bienestar de las familias, fortalezcan los sectores productivos y favorezcan la prosperidad.

Puente de la Paz de Chapayal

Posteriormente, en Ixhuatán, dio inicio a la construcción del puente vehicular que llevará por nombre Puente de la Paz de Chapayal, sobre el camino E.C. (Agustín Rubio-Ignacio Zaragoza)-Chapayal Grande, con una inversión superior a 23.3 millones de pesos, e inauguró el domo del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) Plantel 76, con un monto de más de tres millones de pesos. En Tapalapa, entregó la rehabilitación del camino Rayón-Pantepec-Tapalapa-E.C. (Coapilla-Ocotepec), con una inversión de 11.9 millones de pesos, además de apoyos destinados al sector agropecuario.

Infraestructura

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, detalló que la pavimentación de la calle Las Flores, en Ixtacomitán, contempla la construcción de guarniciones, banquetas y cunetas, un muro de mampostería, drenaje pluvial, alumbrado público y señalización. Para Ixhuatán, anunció que en septiembre comenzarán dos obras de electrificación: una en una comunidad rural, con una inversión de 5.7 millones de pesos, y otra en la cabecera municipal, por más de 27 millones de pesos.

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, dio a conocer que en Tapalapa se entregaron 500 bombas aspersoras y 500 árboles frutales, con los que se busca contribuir a la productividad de las parcelas y a la seguridad alimentaria de las familias. Asimismo, explicó que, a consecuencia de una granizada, en Pantepec ya se efectuaron los primeros pagos correspondientes a los seguros agrícolas, lo que refleja la visión del gobernador para proteger el patrimonio agropecuario y propiciar que las familias continúen trabajando y produciendo alimentos en un campo próspero y fértil.

Beneficios

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, explicó que el Puente de la Paz de Chapayal tendrá una longitud de 40 metros lineales y permitirá mejorar la movilidad y facilitar el traslado de la población, al atender una necesidad que durante años ha afectado a la comunidad. En Tapalapa, añadió, la rehabilitación de 12 kilómetros de tramos aislados mejorará las condiciones de tránsito en esta vía. Agregó que se mantendrá la supervisión de los trabajos y solicitó a la población reportar cualquier inconveniente para atenderlo oportunamente.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, dio cuenta de la conclusión de obras en la Primaria José María Morelos y Pavón, ubicada en la comunidad San Antonio Las Palomas, de Ixtacomitán, y anunció la construcción de un laboratorio de cómputo y la rehabilitación de la cancha de usos múltiples del Cobach Plantel 50, en la cabecera municipal. Respecto al Cobach Plantel 76, en Ixhuatán, señaló que la construcción del domo representa un compromiso cumplido para que la juventud cuente con un espacio digno para practicar deporte y realizar actividades cívicas y culturales. Añadió que en esta institución también se edificará un aula de medios.

Reconocen acciones

Los alcaldes de Ixtacomitán, Miguel Ángel Moreno Palacios; de Tapalapa, Guadalupe Gómez García, y la alcaldesa de Ixhuatán, María Guadalupe López Camacho, valoraron las acciones impulsadas por el gobernador Eduardo Ramírez para atender las necesidades de las familias chiapanecas, particularmente en materia de educación, infraestructura y desarrollo social. A su vez, la diputada local por el Distrito 11, Selene Josefina Sánchez Cruz, manifestó su satisfacción por constatar que las obras y acciones promovidas por el mandatario contribuyen al progreso de la región.

Estuvieron presentes las y los presidentes municipales de Reforma, Pedro Ramírez Ramos; de Pichucalco, Andrés Carballo Córdova; de Ixtapangajoya, Juan Ignacio González García; de Pantepec, Osmar Wilian Velasco García; de Coapilla, Yadira Pérez Pérez; la presidenta del DIF Municipal de Ixtacomitán, Blanca Olivia Estrada Rueda; estudiantes, personal directivo, docente y administrativo; madres y padres de familia, entre otras personas invitadas.