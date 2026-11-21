La Fiscalía de Distrito Selva llevó a cabo pláticas informativas dirigidas a estudiantes de la escuela primaria “Belisario Domínguez” en el municipio de La Libertad, y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), plantel 069 de Palenque.

Infancias

En la escuela primaria “Belisario Domínguez” se abordó el tema “Acoso Escolar”, con el objetivo de sensibilizar a las y los alumnos sobre la importancia del respeto, el buen trato y la protección de sus derechos. Durante la actividad, se explicó qué es el acoso escolar y sus diferentes tipos: físico, verbal, social y cibernético, así como la diferencia entre un conflicto o una broma ocasional y una conducta de acoso, cuando es repetitiva, intencional y la víctima no puede defenderse por sí sola.

Asimismo, se identificaron los roles que participan en estas conductas: quien agrede, quien es agredido y quien observa, destacando la importancia de comunicar estas situaciones para proteger a sus compañeros. De igual manera, se promovieron la empatía, el respeto y la comunicación asertiva como herramientas para prevenir y fomentar una convivencia sana, segura y libre de violencia dentro y fuera del entorno educativo.

Adolescentes

Por otra parte, en el Conalep plantel 069 de Palenque se impartieron pláticas sobre “Prevención del Alcoholismo y Consumo de Otras Sustancias”, dirigidas a estudiantes del grupo 302, en las que se abordaron los riesgos y consecuencias del consumo de alcohol y otras sustancias, así como las afectaciones que pueden generar en la salud, el entorno familiar, social y académico, la toma de decisiones y las conductas de riesgo que ponen en peligro la integridad propia y de otras personas.

Como parte de esta actividad, se realizó el ejercicio “Ponte en mi lugar”, en el que las y los alumnos participaron en dinámicas, como brincar con un ojo cubierto y realizar movimientos con limitaciones.