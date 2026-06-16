Llevan servicio de optometría a primaria

El Sistema DIF Tuxtla llevó el programa TuxLentes a la Escuela Primaria Ignacio José de Allende y Unzaga, ubicada en la colonia Las Casitas Primera Sección, durante la jornada se realizaron 170 exámenes de la vista a niñas y niños.

Se trata de un programa que busca fortalecer la salud visual y contribuir al mejor desempeño académico de las niñas y niños.

De acuerdo con autoridades municipales, con los resultados de los exámenes, las y los estudiantes que requieran corrección visual recibirán próximamente lentes graduados de manera gratuita, como parte de una estrategia integral que busca garantizar mejores condiciones para su formación educativa.

Proyecto

El programa TuxLentes fue puesto en marcha este año por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y el DIF Tuxtla, con la meta de beneficiar a 12 mil 135 estudiantes de nivel básico en una primera etapa.

La iniciativa contempla la realización de evaluaciones optométricas en escuelas públicas y la posterior entrega de lentes a quienes presenten algún padecimiento visual.

Desde su arranque en abril de este año, la iniciativa ha recorrido diversos planteles educativos de la capital.