Llevan servicios del IMSS a casas de ancianos

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció a la población que personal debidamente identificado recorrerá colonias populares para ofrecer atención médica a ancianos y personas con discapacidad.

Así, el IMSS en Chiapas refuerza los servicios sanitarios a la población más vulnerable mediante el programa Salud Casa por Casa, que se desarrolla en coordinación con la Secretaría de Bienestar y la Secretaría de Salud estatal.

En la evaluación semanal de indicadores, el titular del IMSS Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, destacó que el Instituto mantiene un despliegue territorial permanente para prevenir enfermedades y acercar los servicios de salud a adultos mayores y con discapacidad que enfrentan dificultades para acudir a una unidad médica u hospital.

Informó que este mes se reforzará la cobertura de consultas en la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez, donde se busca registrar a un mayor número de personas de la tercera edad para recibir atención en sus hogares.

Explicó que, como parte de este programa, personal médico del IMSS recorre diversas colonias debidamente identificadas, verificando si en los domicilios existe algún registro a un programa social. Posteriormente, se realiza una consulta preventiva o se canaliza a la persona a un hospital para el tratamiento específico de un padecimiento.

Durante estas acciones, personal de la dependencia detectó oportunamente a un paciente intoxicado por un pesticida tras utilizar un recipiente agrícola. Gracias a la atención inmediata y su canalización a un hospital, se logró salvar su vida.