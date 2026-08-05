Llevan una justicia más humanista a Mezcalapa

Con la certeza de que una justicia cercana transforma vidas y fortalece la confianza ciudadana, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, acompañado por autoridades y habitantes de Mezcalapa, presentó el programa “Acercando la Justicia al Pueblo”, durante un encuentro ciudadano realizado en el domo del DIF municipal.

En un ambiente cálido y participativo, el magistrado presidente Moreno Guillén reconoció la disposición y el entusiasmo de la sociedad de Mezcalapa para sostener este diálogo directo y constructivo, en donde se realza la importancia del acceso a la justicia, la vinculación social y el fortalecimiento de una cultura de paz. Además, destacó que en el Poder Judicial se trabaja para brindar un servicio cercano, de calidad y con sentido humanista, garantizando una atención sin discriminación y con especial protección a los grupos vulnerables, “para que las decisiones nos lleven siempre a la paz social”, señaló.

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Asimismo, refrendó su compromiso de seguir impulsando acciones en favor del bienestar de las y los chiapanecos, sobre todo de niñas, niños, adolescentes (NNA) y mujeres, resaltando la reciente aprobación de la reforma que presentó ante el Congreso, en materia de cumplimiento de pensión alimenticia, fortaleciendo la protección de los derechos de las infancias al garantizar mecanismos más eficaces para hacer cumplir esta responsabilidad.

Por su parte, el presidente municipal, José Tilo Alcudia Hernández, recalcó este encuentro como histórico, donde por primera vez la justicia se acerca al pueblo de Mezcalapa; además, reconoció la labor del presidente Juan Carlos Moreno Guillén, quien no ha esperado al pueblo en su escritorio, sino que ha salido a visitarles con un mensaje de paz, unidad y esperanza. “En Chiapas, tenemos la fortuna de contar con el mejor magistrado, un hombre que escucha, atiende y resuelve, un magistrado del pueblo y para el pueblo”, exclamó Alcudia Hernández.