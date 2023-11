Llevarán a cabo el ciclo de talleres “Vida en el tiempo”

La Casa de Día “Sebastián Lerdo de Tejada”, en San Cristóbal de Las Casas, informó que llevará a cabo un ciclo de talleres denominado “Vida en el tiempo”, con el propósito de comenzar a preparar a la juventud sobre cómo aprender a envejecer.

Jazmín Pacheco, encargada del área de Geriatría, informó que los temas a tratar en el taller son: Envejecimiento saludable; Acompañamiento tanatológico; Cómo aceptar los diversos tipos de pérdidas; Kinesiología; Cómo movilizar a una persona enferma; Reminiscencias con sonidos y letras.

Comentó que también tendrán un taller de primeros auxilios impartido por paramédicos de la Cruz Roja de Tuxtla Gutiérrez. Los otros tendrán una cuota de recuperación y están dirigidos a jóvenes y adultos mayores.

Actividad

Mencionó que esta actividad se realizará el viernes 24 de noviembre en las instalaciones de Ciudad Creativa (antes Rastro Municipal), a partir de las 9:30 de la mañana.

“Todos los talleres van dirigidos al público en general, para que puedan aprender, disfrutar y divertirse, y ver que la vejez no es aburrimiento, no es soledad, no es tristeza ni dolor”, añadió.

Finalmente, los interesados pueden acudir a Casa de Día, ubicada en el barrio San Diego, en donde se les brindará toda la información necesaria para que puedan participar en los talleres.