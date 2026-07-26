Llevarán a cabo la Jornada Académica

“El Cobach es el sistema educativo de mayor relevancia académica en el nivel Medio Superior en Chiapas, por ello, la formación de sus docentes representa una disrupción en los procesos educativos para toda la entidad”, explicó la directora general del Cobach, Viridiana Figueroa García, al anunciar una jornada de capacitación para tres mil 642 profesores y 404 directivos.

Dijo que con el propósito de fortalecer las competencias del personal docente y directivo de los 338 centros educativos, el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) llevará a cabo la Jornada Académica 2026, prevista en el periodo del 24 al 28 de agosto.

Esta capacitación llegará a más de tres mil 642 integrantes del personal académico y a 404 del personal directivo. Las sedes serán Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Palenque, Ocosingo, Tonalá y Yajalón.

Cursos

Los cursos incluyen el Programa de Desarrollo de Competencias Directivas, El ABC del Programa Aula, Escuela y Comunidad (PAEC) y la Formación Socioemocional.

También se ofrecerán talleres de innovación pedagógica con inteligencia artificial, un programa intensivo de inglés, ballet folclórico para principiantes y el diseño de planeaciones didácticas, los cuales serán impartidos por catedráticos de la Unicach, Unach y el cuerpo colegiado del Cobach.

La Jornada responde a la implementación del Modelo Educativo 2025 y la Nueva Escuela Mexicana (NEM). El modelo coloca al estudiantado en el centro de la formación y pide al personal docente diseñar experiencias de aprendizaje centradas en el bienestar.