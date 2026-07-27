Llevarán canje de armas a cinco municipios

San Fernando, Suchiapa, Frontera Hidalgo, Tapachula y Acala serán parte de la campaña “Sí al desarme, sí a la paz”, dirigida a la población para canjear cualquier tipo de arma de fuego y municiones por electrodomésticos y otros dispositivos.

Esta actividad, que incluye a los cinco municipios mencionados, forma parte de las estrategias que buscan erradicar la violencia en los hogares y fortalecer la seguridad en las diferentes comunidades.

La jornada fue anunciada por el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, tras la firma de colaboración entre los tres órdenes de gobierno y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Campaña activa

De acuerdo con lo previsto, la campaña estará activa desde el 27 de julio hasta el 12 de agosto, en un horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Cada municipio anunciará sus fechas y los lugares en donde se instalarán los puntos de canje.

San Fernando será el primer municipio en el que, durante tres días a partir del 27 de julio, estará activo un módulo en el parque Central para que las personas acudan a canjear cualquier arma o munición.

Requisitos

Los únicos requisitos para poder llevar a cabo el canje son ser mayor de edad y llevar el arma o munición al punto establecido. Se aclaró que este programa es totalmente anónimo y seguro.

Las personas que se sumen a esta campaña podrán recibir pantallas, freidoras de aire, bocinas, licuadoras y otros aparatos y dispositivos electrónicos.

Las autoridades instaron a la población a mantenerse atenta a las indicaciones de los diferentes gobiernos municipales, así como a la página del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia o de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).