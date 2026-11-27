La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco Servytur Tuxtla) continúa trabajando en la organización de la novena edición del Festival Coyatoc, una de las principales plataformas de promoción, preservación y difusión de la cultura zoque en la capital.

En el marco de estos preparativos, el Festival Coyatoc participará el 2 de diciembre en la Fiesta Chiapas El Mequé, creando un espacio dedicado a promover, compartir y dar visibilidad a la riqueza cultural del pueblo zoque.

Como parte de su programa cultural en la feria, se contará con diversas participaciones:

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez – Marimba orquesta al pie del cañón.

Secretaría de Seguridad del Pueblo – Marimba orquesta.

Danza de las Candelarias de San Fernando.

Bailes tradicionales de alma y corazón de Coita.

Estas expresiones formaron parte del programa cultural de la 8ª edición del Festival Coyatoc.

Esta participación representa una oportunidad para acercar a más visitantes a las raíces de una de las culturas ancestrales con mayor arraigo histórico en Chiapas, mediante expresiones artísticas, tradiciones y manifestaciones que forman parte de la identidad y el legado de los pueblos zoques.

El Festival Coyatoc se ha consolidado como un encuentro que reúne cultura, gastronomía, turismo y actividad comercial, contribuyendo a visibilizar el patrimonio cultural de la región y a generar espacios para que productores, artesanos, emprendedores y exponentes de las tradiciones encuentren oportunidades de promoción.