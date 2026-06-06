Llevarán deporte y prevención a comunidades

El proyecto “Mujeres de Sangre Guerrera” llegará ahora a municipios indígenas de los Altos de Chiapas, como Zinacantán y San Juan Chamula, con clases gratuitas de Taekwondo dirigidas a niñas, adolescentes y mujeres.

El proyecto es realizado por la Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género Chiapas y la escuela Kang Young Lee Academy Chiapas.

Paola Hermosillo, seleccionada estatal de Taekwondo y directora de la Academia Kang Young Lee Chiapas, destacó que esta iniciativa representa un reto y una oportunidad para acercar actividades de desarrollo integral a comunidades de origen tsotsil y tseltal.

Actividades

Durante la presentación realizada en los espacios del DIF regional, la subsecretaria de Igualdad e Inclusión de Género, Claudia Sancho Aguilar, explicó que las actividades se realizarán en coordinación con los Centros Libres para las Mujeres, espacios donde se brinda atención jurídica y psicológica gratuita a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Resaltó que el proyecto fortalece la prevención de la violencia y fomenta el bienestar, la disciplina y la participación de mujeres de pueblos originarios mediante el deporte.

Por su parte, la directora de la academia recordó que “Mujeres de Sangre Guerrera” nació de la convicción de dignificar y fortalecer a las mujeres chiapanecas.

Señaló que esta nueva etapa busca sembrar la primera piedra de un programa con impacto social duradero, capaz de formar generaciones con valores, disciplina y oportunidades de crecimiento personal en comunidades históricamente rezagadas.

Es un camino de vida

El maestro coreano Kang Young Lee, entrenador de la Selección Nacional Mexicana de Taekwondo en Poomsae, respaldó la iniciativa al subrayar que el Taekwondo es un camino de vida basado en el respeto, la disciplina, la humildad y la perseverancia.

Finalmente, se informó que las inscripciones concluirán el 15 de junio y las primeras clases se impartirán el 20 de junio en Zinacantán y San Juan Chamula, consolidando un proyecto que apuesta por el empoderamiento de las mujeres indígenas a través del deporte.