Llevarán enseñanza de lenguas a Ocozocoautla

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) ampliará su oferta educativa en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa con la apertura de cursos de inglés y francés dirigidos a estudiantes de nivel básico y medio superior.

A partir del próximo ciclo escolar, niñas, niños y jóvenes de primaria, secundaria y preparatoria podrán acceder a cursos de idiomas.

Inicio de clases

La rectora de la universidad, Fanny López Jiménez, informó que este proyecto comenzará en el ciclo escolar agosto-diciembre y será posible gracias a la coordinación entre la institución y el ayuntamiento local.

El programa operará a través del Programa Infantil Chiapaneco de Inglés (PICHI), una iniciativa con la que la universidad busca acercar la enseñanza de idiomas a más municipios del estado.

Las clases se impartirán en la Escuela Primaria Federal Elpidio López Escobar. En esta primera etapa se contempla la atención de 100 alumnos y alumnas de primaria, secundaria y preparatoria, con la expectativa de duplicar la matrícula en el siguiente periodo escolar.

La coordinadora del Centro de Lenguas de la Unicach, Andrea León de la Rosa, explicó que el objetivo es fortalecer la formación académica de los estudiantes y brindarles herramientas que puedan ampliar sus oportunidades educativas y laborales.

Ayuntamiento

Por su parte, la presidenta municipal de Ocozocoautla de Espinosa, Nidia Alejandra de los Santos Sarmiento, respaldó la iniciativa, que permitirá a más jóvenes acceder al aprendizaje de un segundo idioma sin necesidad de trasladarse a otros municipios.

Finalmente, autoridades educativas señalaron que, con este proyecto, la Unicach busca extender sus servicios educativos más allá de sus campus y contribuir a reducir el rezago en la enseñanza de lenguas extranjeras en distintas regiones de Chiapas.