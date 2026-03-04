Llevarán la ciencia a las comunidades indígenas

Investigadoras de diferentes universidades del país realizarán un proyecto de divulgación científica en comunidades de San Andrés Larráinzar para incentivar vocaciones científicas en la niñez, derivado de una convocatoria nacional con financiamiento de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Sandra Aurora González Sánchez, profesora-investigadora del Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que trabajarán con infancias tsotsiles de seis a 12 años de edad, en cinco centros escolares.

Traductores

Se sumarán un grupo de traductores y traductoras. Se va desarrollar durante año y medio, iniciando con un diagnóstico para saber qué les interesa a las niñas y los niños.

“Después vamos a diseñar 12 talleres traducidos al tsotsil, para eso se van a formar talleristas locales, sumando también profesores de cada escuela”.

Actividades

La también integrante de la Red de Ciencia, Tecnología y Género y la Red de Comunidades Sostenibles de Chiapas, mencionó que la idea es hacer actividades científicas relacionadas al contexto de cada comunidad.

El Instituto de Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) capacitará a un grupo de personas para hacer microscopios a partir de la cámara de teléfonos celulares reciclados, para que queden en los centros escolares.

Otra actividad será la elaboración de cápsulas de divulgación científica en tsotsil. Cerrando el proyecto con un foro con la presencia de todas las investigadoras integrantes.

Universidades

Participan del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo de Hidalgo, de la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP), de la Universidad de las Américas Puebla, de la Universidad Nacional Autónoma de México (Unam), de la Universidad Pedagógica de Sinaloa, de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y de la Unicach.