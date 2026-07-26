Llevarán servicios médicos gratuitos a la colonia Yukis

Como parte de las acciones para acercar los servicios médicos a la población, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en coordinación con el Sistema DIF Municipal, la Secretaría de Salud Municipal y la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, llevará el programa “Camioncito de la Salud” a la colonia Yukis el próximo miércoles 29 de julio.

La jornada forma parte de una estrategia de atención médica itinerante impulsada por el gobierno municipal para facilitar el acceso a servicios preventivos y de diagnóstico, sobre todo en colonias donde la población enfrenta mayores dificultades para acudir a unidades de salud.

El programa comenzó a recorrer distintos puntos de la capital chiapaneca el pasado 20 de julio y busca fortalecer la prevención, la detección oportuna de enfermedades y la atención integral de mujeres y hombres.

Consultas y estudios

Durante la visita a la colonia Yukis, las y los asistentes podrán acceder de manera gratuita a consultas de medicina general, ultrasonidos para mujeres embarazadas, Papanicolaou, detección de cáncer de mama, electrocardiogramas, así como pruebas para la detección de glucosa e hipertensión.

Además, el personal médico brindará servicios de salud reproductiva, entre ellos la colocación de implantes subdérmicos, y realizará pruebas rápidas de VIH y sífilis, con el propósito de fortalecer la prevención y el diagnóstico temprano de enfermedades.

Uno de los principales objetivos del Camioncito de la Salud es promover una cultura de prevención mediante valoraciones médicas especializadas que permitan identificar de forma temprana padecimientos como el cáncer de mama, enfermedades cardiovasculares, diabetes e hipertensión, además de contribuir a la reducción de riesgos durante el embarazo mediante estudios oportunos.