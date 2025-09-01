Llevaremos el programa Chiapas Puede a todos lados

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el municipio de Socoltenango para acercar acciones en materia de Educación y Salud, destacando que el gobierno de la Nueva ERA impulsa políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer el desarrollo social y económico.

Acompañado de su esposa, Sofía Espinoza Abarca, y sus hijas Renata y Grecia, el mandatario entregó becas Rosario Castellanos y enfatizó que no descansará en su propósito de recorrer, por aire, tierra y agua, todo el estado para llevar el programa de alfabetización Chiapas Puede, el cual se ha posicionado como un referente nacional. Subrayó que la meta es alzar bandera blanca como señal de que todas y todos en Chiapas saben leer y escribir.

“Quiero que el pueblo tome conciencia de lo que estamos haciendo. Abracen el programa porque es suyo. El asunto de saber leer y escribir es de todos. No me voy a cansar de llevar este programa, junto con el gabinete de Educación, hasta el último rincón de Chiapas. Si hay que llegar a las comunidades caminando, en bicicleta, en lancha o de la forma que sea, lo haremos, porque la misión es llevar la alfabetización a todo el estado”, apuntó.

Posteriormente, recorrió las Unidades Móviles de Atención Comunitaria para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama, donde exhortó a las mujeres a aprovechar los servicios de salud y, en caso de identificar riesgos, recibir atención especializada y gratuita. Asimismo, sostuvo que sumará esfuerzos con las autoridades municipales para garantizar mayor bienestar a las familias de Socoltenango.

Apoyos

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, informó que en este municipio se entregaron las primeras 422 becas a personas en proceso de alfabetización, de un total de más de mil inscritos. Resaltó que, a petición de las autoridades locales, se abrirán más círculos de estudio para que un número creciente de habitantes aprenda a leer y escribir, con el objetivo de que Socoltenango sea territorio libre de analfabetismo.

Por su parte, el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, destacó que mediante las unidades móviles se ha logrado acercar servicios médicos a comunidades marginadas de la entidad. Explicó que, en este municipio, se realizarán acciones de detección oportuna del cáncer de mama para proteger la salud de mujeres mayores de 40 años.

El director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja), Sergio David Molina Gómez, reconoció la visión del gobernador al encabezar estrategias humanistas y transformadoras, que combaten el rezago educativo mediante el programa de alfabetización, posicionando a Chiapas como ejemplo nacional.

Agradecimiento

El presidente municipal, Juan Carlos Morales Hernández, agradeció al gobierno de la Nueva ERA por cumplir el compromiso de erradicar el analfabetismo y brindar a la población la oportunidad de descubrir un nuevo mundo de letras y conocimiento. De igual manera, destacó las acciones que han contribuido a devolver la paz, la tranquilidad y la seguridad a Chiapas.

En representación de las y los beneficiados de la beca Rosario Castellanos, María Elena Martínez Méndez, expresó su agradecimiento al gobernador Eduardo Ramírez por darles la oportunidad de alfabetizarse, hacer realidad un sueño de infancia y fortalecer su desarrollo personal y educativo. Invitó a sus compañeras y compañeros a aprovechar este programa, pues les abrirá nuevas oportunidades.

En el evento estuvieron presentes el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, y la presidenta del DIF Municipal de Socoltenango, Siomara Ozuna Castro, entre otros.