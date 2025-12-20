Lluvia en la capital arrastró 8 vehículos

La fuerte lluvia registrada la noche de este jueves en Tuxtla Gutiérrez dejó como saldo 8 vehículos arrastrados, aunque solo dos presentaron daños considerables, confirmó la Secretaría de Protección Civil municipal.

La máxima acumulada ocurrió en Cruz con Casitas con 48.2 milímetros, mientras que en el Cañón del Sumidero fueron 29.4 milímetros.

En total fueron 16 incidentes registrados y las unidades arrastradas fueron, en su mayoría, sobre la calle Ricardo Flores Magón, de la colonia Infonavit Grijalva.

Una unidad más fue arrastrada sobre el canal pluvial de la colonia 24 de Junio; en esta zona una persona fue rescatada, sin embargo, no presentó lesiones mayores.

Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez también documentó la caída de tres árboles, los cuales se ubicaron en las colonias El Valle, 24 de Junio y La Misión.

Las lluvias, que fueron efecto del frente frío número 22, impactaron en la infraestructura del embovedado ubicado sobre la 6a. Norte, entre la 13a. y 14a. Norte, a la altura del barrio Juy Juy.

Adicional a estos incidentes, del lado oriente de la ciudad, cerca de una cadena comercial de renombre, el personal de la dependencia municipal atendió un incendio de una palmera, después de que le cayó un rayo.

También se trabajó después para llevar a cabo el levantamiento de material de arrastre, ubicado sobre la calle Ricardo Flores Magón y libramiento Norte.