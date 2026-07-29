Lluvia genera afectaciones en la región Metropolitana

Diversas afectaciones dejó el paso de una tormenta con lluvia, granizo, caída de ramas, inundaciones parciales y fuertes rachas de viento en la región Metropolitana, aunque el fenómeno afectó en general a diversas regiones de Chiapas como la Istmo-Costa, Metropolitana, Soconusco, Norte, Selva y Altos, según información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En este sentido, personal de la Secretaría de Protección Civil (PC) desplegó un operativo para atender las afectaciones, destacando caída de ramas, granizo, además de anegaciones en espacios habitacionales.

Atención

El Equipo de Respuesta Inmediata realiza recorridos preventivos y de atención para salvaguardar a la población y responder con prontitud ante cualquier eventualidad por las lluvias suscitadas en la capital, dijo en sus redes el titular de PC estatal, Mauricio Cordero.

A su vez, la Secretaría de Protección Civil municipal informó que derivado de las rachas de viento y lluvia registradas desde las 15:25 horas de este lunes, se atendieron 13 reportes en diferentes puntos de la ciudad.

De manera preliminar, se reportaron nueve árboles caídos y tres ramas, así como la caída de un poste con cables, sin que se registren personas lesionadas.

Sitios

Se realizaron labores de atención y retiro de árboles, cables y ramas en colonias como Bonampak, Buenos Aires, Belisario Domínguez, Terán, barrio Colón, San José Terán, Buena Vista y Loma Bonita.

El río Sabinal alcanzó el 60 % de su capacidad hidráulica, sin representar riesgo de desbordamiento al momento. Se mantiene monitoreo permanente.

Al corte no se reportan viviendas inundadas, encharcamientos mayores ni personas rescatadas.

Monitoreo

El Departamento de Monitoreo de Riesgos informó sobre las condiciones estimadas, destacando cielo parcialmente nublado, detectando zonas de tormenta.

De manera inicial, se prevén lluvias ligeras con actividad eléctrica en el poniente. Conforme avance la tarde, el potencial aumentará y se extenderá al resto del municipio con lluvias ligeras a moderadas, actividad eléctrica y rachas de viento de 40 a 60 km/h, sin descartar acumulados fuertes puntuales.