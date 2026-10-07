Lluvia ocasiona daños en varios municipios

Caída de árboles, afectaciones en viviendas y un deslizamiento de tierra en distintos puntos de Chiapas, principalmente en los municipios de Pichucalco, Benemérito de las Américas y San Cristóbal de Las Casas, fue el saldo de las fuertes lluvias y rachas de viento registradas durante el lunes y la madrugada de este martes.

Incidencias

En Pichucalco se reportó una caída arbórea afectando las vías de comunicación; en Benemérito de las Américas hubo un deslizamiento de tierra sobre la carretera Zamora-Pico de Oro. Personal de Protección Civil (PC) acordonó de manera preventiva la vialidad y habilitó un carril para permitir la circulación vehicular. Se pidió a automovilistas y peatones transitar con precaución y respetar la señalización debido a lo angosto del tramo.

En San Cristóbal de Las Casas, elementos de PC y bomberos atendieron el reporte de la caída de un árbol de aproximadamente 30 metros de altura sobre una vivienda ubicada en la calle Chichonal 1, colonia El Mirador.

Los trabajos consistieron en el desrame, troceado y descenso controlado de los troncos mediante cuerdas, debido a que la especie ocasionó daños en dos habitaciones y la cocina del domicilio.

Ante el pronóstico de más lluvias, las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas, evitar acercarse a ríos, prevenir zonas de riesgo y conducir con precaución en calles y carreteras.