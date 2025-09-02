Lluvia provoca desbordamiento del río Chamula

Una fuerte lluvia registrada la tarde de este lunes provocó inundaciones particulares, encharcamientos y el desborde del río Chamula, en San Cristóbal de Las Casas.

La situación incrementó la preocupación de los habitantes cercanos a su cauce, quienes reportaron que el nivel del agua subió rápidamente en cuestión de minutos.

Destrozos

El agua ingresó a varias viviendas, generando alarma entre las familias que habitan en la zona Norte de la ciudad. La fuerte precipitación estuvo acompañada de rachas de viento, lo que ocasionó la caída de algunos árboles.

Protección Civil (PC) Municipal, junto a elementos de Seguridad Pública, acudió a realizar recorridos preventivos para monitorear la creciente y descartar riesgos mayores en viviendas y negocios de la zona.

Cuadrillas de PC brindaron apoyo en la limpieza de calles y drenes fluviales en la colonia Bismark, principalmente en la calle de La Luna.

Zonas afectadas

Los destrozos también se presentaron en las calles Gorrión y Águilas, donde varios domicilios resultaron afectados por el agua del drenaje. Una vez despejadas las alcantarillas, el flujo del agua se normalizó, mitigando los riesgos en la zona.

En la Calzada del Cementerio, en el barrio de Fátima, se registraron encharcamientos a nivel de banqueta y en algunos domicilios, donde se contó con el respaldo de personal de Tránsito Municipal.

Asimismo, en coordinación con el Instituto de Bomberos, se retiró una rama que obstruía una coladera en la vía Crescencio Rosas y bulevar Juan Sabines, evitando mayores complicaciones.

Las autoridades recomendaron a la población permanecer en alerta y pendientes de los comunicados oficiales si las lluvias persisten.