Lluvias afectan caminos; piden rehabilitación

Luego de una larga e intensa temporada de lluvias que está por concluir, productores de distintas comunidades de los municipios del Soconusco hacen un llamado a autoridades municipales y estales para la rehabilitación de los caminos saca cosechas que han quedado muy deteriorados y que pone en riesgo la distribución de productos a los mercados.

En entrevista el productor originario del ejido Buenos Aires en Mazatán, Jorge Arroyo, afirmó que en la actualidad los productores enfrentan graves problemas debido al mal estado de los caminos que conectan sus tierras con los mercados y centros de distribución.

Dijo que la falta de mantenimiento y reparación de estos caminos está afectando la producción y comercialización de sus productos, lo que pone en riesgo la economía de las familias que dependen de la agricultura, por lo que piden a la Comisión Estatal de Caminos y los alcaldes a que atiendan la rehabilitación de los caminos saca cosechas.

Riesgos

Explicó que el mal estado de los caminos hace que los transportistas no quieran arriesgar sus vehículos para transportar los productos, lo que provoca pérdidas económicas y dificultades para comercializar sus cosechas, además, la maquinaria pesada utilizada para la cosecha también se ve afectada, lo que puede generar daños y pérdidas adicionales.

“Los productores estamos solicitando apoyo a las autoridades para rehabilitar y dar mantenimiento a los caminos, ya que son fundamentales para la economía local, tan solo en este ejido, un total de dos kilómetros de camino están en mal estado y requieren atención inmediata para evitar mayores problemas”, abundó.

Indicó que los productores urgen a las autoridades a atender su demanda y resolver el problema lo antes posible, ya que la demora puede generar pérdidas irreparables, principalmente, en la comercialización de sus productos, ahora que la cosecha de varios cultivos ha dado inicio en el Soconusco.