Lluvias aíslan a comunidades; exhortan a apoyar

La Asociación Civil Fondo de Conservación El Triunfo (Foncet) hizo un llamado urgente a la sociedad para apoyar a familias de las comunidades en la reserva de la biosfera El Triunfo, mismas que se encuentran incomunicadas y en grave estado de vulnerabilidad, tras las intensas lluvias provocadas por la reciente temporada de precipitaciones.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, desde el 10 de septiembre las localidades de Plan Alta, Plan Baja, Finca Cuxtepeques, El Arroyón y Las Violetas, en el municipio de La Concordia, permanecen sin comunicación terrestre, telefónica y sin energía eléctrica.

Las lluvias no han cesado, de acuerdo al resumen climatolo´gico de las u´ltimas 24 horas, al corte de la mañana del 11 de septiembre, en la Estación El Triunfo en el municipio de Ángel Albino Corzo se registró la segunda precipitación más importante con 83 milímetros (mm)

Llamado

Ante esta crítica situación, Foncet hizo un enérgico llamado a la población para unir fuerzas.

“Hoy más que nunca tu apoyo puede marcar la diferencia. Cada donativo se transformará en alimentos, agua, medicinas, refugio y acompañamiento para las familias que más lo necesitan”, señala la asociación en su comunicado.

La organización ha habilitado dos vías para recibir ayuda. El apoyo económico puede depositarse en la cuenta del banco Banamex a nombre: Fondo de Conservación El Triunfo A.C. con Clabe 0021-0042-6100-7321-74 y a la cuenta número 73217, sucursal 4261, usando el concepto “Apoyo Desastres”.

Asimismo, se reciben donaciones en especie en las oficinas de la reserva de la biosfera El Triunfo, ubicadas en la 2.ª calle Poniente entre 1.ª y 2.ª avenida Norte, en el barrio La Pilita de Jaltenango, Ángel Albino Corzo.

Foncet recuerda a los posibles donantes que sus contribuciones son deducibles de impuestos, y enfatiza que en momentos de crisis la solidaridad comunitaria se convierte en la esperanza para quienes lo han perdido todo.