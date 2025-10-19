Lluvias causan estragos en cafetales

Silvia Roblero Torres, productora de café en el municipio de Montecristo de Guerrero, dio a conocer que las lluvias abundantes han afectado a los cafetales de esta zona.

Expresó que este 2025 las precipitaciones han sido atípicas y han encendido los focos de alerta entre los productores en la entidad, quienes ven con preocupación cómo la humedad excesiva y los daños en la infraestructura vial podrían poner en riesgo la próxima cosecha y favorecer la aparición de hongos como la roya.

La situación, aunque por el momento no es crítica, podría agravarse si las precipitaciones continúan durante las siguientes semanas, justo cuando el grano comienza su etapa crucial de maduración.

Efectos visibles

Roblero Torres explicó que los efectos ya son visibles en la región. “Hasta ahora sólo ha habido algunos deslaves, principalmente hacia la zona de Siltepec, donde la carretera resultó afectada”, detalló.

Sin embargo, su mayor inquietud recae en el impacto directo sobre el cultivo. “La cosecha ya viene, y esperamos ver cómo va a actuar el gobierno para apoyar al sector”.

Roblero Torres destacó que el exceso de humedad crea las condiciones ideales para la proliferación de la roya, un hongo que devasta las plantaciones al atacar las hojas de los cafetos, mermando tanto la calidad como el volumen de la producción.

Pueden haber caídas

“Este año la cosecha venía bien, incluso un poco adelantada, pero si las lluvias siguen cuando el grano empiece a madurar, puede haber caída y pérdidas”, advirtió la caficultora.