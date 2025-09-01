Lluvias causan problemas al sistema de abastecimiento

Las recientes lluvias registradas en la capital chiapaneca no solo han dejado encharcamientos e inundaciones, sino estragos en el suministro de agua potable. Luego de que una fuerte tormenta eléctrica ocasionara severos daños en dos equipos de bombeo de la planta potabilizadora Ciudad del Agua. La distribución disminuyó de manera significativa en la capital chiapaneca, causando un déficit estimado en mil 500 litros por segundo, lo que dejó a más de 150 colonias con un servicio irregular o, en algunos casos, sin suministro.

Ante esto, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa) señaló que implementó un plan emergente de distribución, además de poner en marcha equipos de reserva para mitigar el desabasto.

Sin embargo, la magnitud de la afectación generó alarma entre la ciudadanía, ya que los cortes no solo alcanzan a viviendas, sino también a hospitales, instituciones educativas, centros comerciales y barrios tradicionales.