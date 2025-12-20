Lluvias decembrinas: consecuencia climática

Pese a que el cambio climático es un fenómeno que causa estragos a nivel mundial, en San Cristóbal y en la zona Altos, los elementos naturales, como lo son los humedales y las montañas, que ayudarían a disminuir los efectos, han sido destruidos a lo largo de los años.

El jueves 18 en San Cristóbal se registró una lluvia torrencial, atípica para el mes de diciembre que se considera más bien una época invernal.

En el caso de San Juan Chamula se presentó un tornado o culebra, mientras que en el ejido La Candelaria, se registró una granizada; la lluvia también dejó estragos en la capital del estado.

Anteriormente

Para el docente de la Unach, Fernando Pérez, la constante en estos tres lugares es una urbanización sin control que ha cambiado el clima. En San Cristóbal las heladas solían presentarse desde el 10 de octubre y la temperatura llegaba hasta menos cinco grados. “En los lavaderos, si la gente dejaba agua, se hacía un espejo de hielo” indicó el experto. Ese fenómeno lleva casi 25 años sin presentarse.

El aumentó de la temperatura ha llegado a tal punto que en los recientes días la temperatura mínima fue de cinco grados y máxima de 17, lo que en otros años era la temperatura regular en el año. Se prevé que la ciudad llegué hasta los 35 grados el siguiente año.

Humedales

Fernando expresó la preocupación de la destrucción de los humedales, que regulan la temperatura no sólo en la ciudad, sino a nivel global. Menciona como las autoridades municipales ignoraron la denuncia que se hizo hace unos días sobre un autolavado que está a lado del manantial de la Kisst.

Esa misma preocupación la comparte Nicolás Gómez Velasco, integrante del consejo general de los humedales de la zona sur integrado por 14 colonias, quienes han interpuesto 100 denuncias por ecocidio en la zona.

Nicolás señala que expertos estadounidenses pronostican el fenómeno de la Niña, que traería consigo una sequía extrema, pese a que este año hubo lluvia en todo el país.

Sobre los constantes tornados, explica que los cerros funcionan como cortinas naturales que protegen de los vientos fríos y calientes. Por eso, al talarse, la zona queda expuesta a estos sucesos que pueden llegar a cobrar vidas.

También menciona las inundaciones que sufrió San Cristóbal durante septiembre en la que se registraron mil viviendas afectadas. Nicolás indica que pese al apoyo que puede representar un “colchón” después de la inundación, el gobierno municipal no atiende las causas de fondo. Por lo mismo, 100 colonias se han organizado para tomar medidas.

Importancia

Los humedales juegan un papel fundamental porque reciben la lluvia que aparece en cantidades anormales, evitando que el agua se desborde en zonas habitadas. Por lo mismo, señala, resguardar los humedales es de vital importancia.

Ambos expertos señalan que la situación debe tratarse adecuadamente en el programa de desarrollo urbano y que sea aprobado por el municipio.