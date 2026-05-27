Lluvias dejan calles y bulevar anegado

Automovilistas quedaron atrapados en calles y parte del bulevar de Comitán que quedaron anegadas ante una fuerte precipitación pluvial que se registró en la tarde de ayer, reportándose además incidentes viales de motoristas al derrapar en pavimento mojado, lo que movilizó a paramédicos y bomberos de Protección Civil Municipal (PC).

Fue alrededor de las 14:20 horas que inició la lluvia en la ciudad, proveniente de la zona norte oriente y con ventarrones. Debido a que la precipitación pluvial se dio por los barrios de la zona norte, las corrientes de agua provocaron que el bulevar sur, entre 3.ª y 4.ª Sur quedará anegado en ambos carriles y provocará que automovilistas queden atrapados entre el agua.

Vecinos reportaron que el nivel de agua aumentó unos 30 centímetros sobre la 7.ª Avenida, entre 1.ª y 2.ª. Sur, frente a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, una vía que siempre se inunda ante las constantes lluvias y a falta de un buen dren pluvial, dejando una motocicleta atrapada y vehículos estacionados que no lograron ser movidos por sus propietarios.

En la 4.ª Sur con 5.ª Oriente, una motociclista derrapó por el pavimento mojado; de acuerdo a testigos, la mujer empezó a convulsionar bajo la lluvia, por lo que se alertó al número de emergencia 9-1-1 para que recibiera los primeros auxilios y fuera trasladada al hospital regional.

De igual manera, sobre la carretera federal 195, a dos kilómetros de la entrada norte rumbo a San Cristóbal, una camioneta colisionó de frente contra un camión de carga, que dejó a una mujer atrapada entre los fierros retorcidos. Esto debido a la nula visibilidad de la vía a consecuencia de la lluvia.

Debido a la topografía donde está asentada la ciudad, esto provoca que las calles se conviertan en ríos ante precipitaciones constantes y con duración de más de 15 minutos, lo que afecta a los barrios de la zona oriente; no obstante, en zonas con desnivel y sin dren pluvial afecta a barrios de la zona sur y poniente.