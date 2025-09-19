Lluvias dejan cuantiosos daños en la Sierra

Diez viviendas afectadas, pérdidas de cultivos, daños en tuberías de suministro de agua potable y deterioro de la carretera en el tramo Chicomuselo-Siltepec, han dejado las constantes lluvias en los últimos días en la región sierra, lo que ha movilizado al Sistema de Protección Civil (PC) para atender estas afectaciones.

Fue en la tarde del pasado miércoles que el río Tachinula, que corre desde el municipio de Siltepec hasta la parte baja de Chicomuselo, se desbordó dejando afectaciones en las localidades de San Francisco y Malpaso, en el municipio de Siltepec, así como afectaciones en el tramo que conduce a Chicomuselo.

El desbordamiento de este río causó daños a terrenos aledaños provocando pérdidas en los cultivos de maíz y frijol, las lluvias de igual manera provocaron un deslave que afectó a 10 viviendas en el ejido Las Flores, municipio de Chicomuselo.

Graves pérdidas materiales

El lodo y grandes rocas que fueron arrastrados dejaron daños estructurales en algunas viviendas, registrándose pérdidas de muebles y enseres del hogar, de igual manera la afectación al tránsito vehicular sobre la carretera que comunica a estos dos municipios enclavados en la región Sierra.

El Sistema de Protección Civil (PC) de la región Sierra Mariscal, en conjunto con los ayuntamientos, continuarán con el monitoreo para prevenir riesgos en la población y se trabaja para brindar apoyo a los afectados, de igual manera se trabaja con maquinaria pesada para retirar el material pétreo y restablecer la comunicación terrestre.