Lluvias dejan derrumbes en el Soconusco

Las intensas lluvias registradas en las últimas horas en la zona alta de Tapachula y Cacahoatán han provocado deslaves y daños en los caminos rurales, afectando de manera directa a cientos de habitantes que dependen de estos accesos para surtir su canasta básica y trasladar sus cosechas.

Carlos Manuel López, habitante de la zona alta de Tapachula, dio a conocer las lluvias que se registraron la tarde del pasado miércoles provocaron la caída árboles y derrumbes en la carretera denominada Ruta de Café.

Dijo que en el tramo El Edén-Zaragoza se registraron deslizamientos de tierra, lo que provocó que el paso de vehículos estuviera interrumpido por algunas horas, sin embargo, los mismos comuneros con palas y azodones en mano liberaron parte de la vía de comunicación.

“La zona alta de Tapachula ha sido muy golpeada en esta temporada de lluvias, seguimos afectados por la caída del puente en la finca de Chapultepec y ahora se han registrado derrumbes que mantienen parcialmente bloqueados algunos tramos carreteros”, expresó Carlos Manuel López.

Por su parte, Nestor Hernández, habitante del ejido Agustín de Iturbide, ubicado en la zona alta de Cacahoatán, afirmó que el tramo carretero al ejido El Aguila presenta un colapso, lo que mantiene semi paralizado la circulación vehicular.

Incertidumbre

Indicó que desde hace más de dos semanas las fuertes lluvias provocaron el colapso de la carretera, situación que mantiene preocupados a los habitantes, ya que de continuar las precipitaciones la carretera quedará bloqueada, sin embargo, hasta el momento no han recibido atención.

“Las lluvias han provocado el colapso de un tramo carretero, hay paso pero solo para vehículos pequeños, ya que existe el riesgo de que se generé un socavón, ya que la tierra está reblandecida a causa de las intensas lluvias de los últimos días”, abundó.

Mencionó que la situación es crítica, ya que coincide con el inicio de la temporada de cosecha, por lo que hacen un llamado urgente a las autoridades para que liberen los caminos y den mantenimiento a la infraestructura carretera.