Lluvias dejan erosión y socavones

El incremento del caudal del río Tepuzapa en el municipio de Tuzantán ha erosionado parte del camino entre las comunidades Estación Tuzantán y Los Cerritos, mientras que en el tramo de la carretera Huixtla-Villa Comaltilán se presentan diversos socavones.

Habitantes de la zona baja de Tuzantán advirtieron que pueden quedar incomunicados en caso de que el río Tepuzapa siga desmoronando las márgenes del mismo y afecte el camino.

Por ello, pidieron la intervención de las autoridades estatales y municipales, con la finalidad de que se realicen obras de protección y enrocamiento en la zona para evitar que continúe la erosión.

En los últimos días en las zonas bajas de Tuzantán y Huixtla, se han presentado inundaciones por las fuertes lluvias.

Socavones

A su vez, transportistas y conductores de vehículos reportaron que se registran varios socavones y deslaves sobre la carretera de Huixtla a Villa Comaltitlán, en donde la carpeta asfáltica tiene severas afectaciones con baches.

Lamentaron que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no procedan a realizar obras de protección.

Ese tramo es considerado como peligroso, sobre todo por las noches, precisamente por los socavones que podrían ser causa de accidentes y de ocurrir, las autoridades serán las responsables por no realizar las reparaciones, comentaron ciudadanos.