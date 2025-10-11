Lluvias dejan incomunicada a la Frailesca

Incomunicados y preocupados están los habitantes de ejidos y colonias de la región frailesca, luego de que un puente se desplomara tras una fuerte lluvia que deslavó parte de los cimientos de este punto de conexión, sin embargo, las autoridades ya trabajan para solucionar el desperfecto.

Pobladores de la colonia Benito Juárez y la Tigrilla se percataron de que uno de los puentes colapsó, dejando incomunicados a más lugares, ya que no hay caminos de apoyo para que los automovilistas puedan pasar.

Personal de Protección Civil en coordinación con autoridades municipales se encuentran atendiendo la situación, aunque será necesario que se creen vías alternas ya que ambas comunidades tienen una importancia comercial para el municipio.

Ante el mal tiempo, autoridades han recomendado el extremar precauciones evitando cruzar ríos o arroyos, al igual que permanecer informados sobre de las variaciones climáticas.