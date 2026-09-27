Lluvias: el peligro toca a nuestra puerta

Cuando la lluvia se intensifica en Tuxtla Gutiérrez, el riesgo no siempre está sobre la calle. Bajo algunas zonas existen cauces, canales y embovedados que conducen el agua entre viviendas y vialidades.

Una tormenta puede convertirse en inundaciones, filtraciones, reblandecimiento del suelo, socavones o derrumbes.

Zonas susceptibles

Al respecto, recientemente Protección Civil (PC) informó que al menos siete mil personas viven en zonas susceptibles de inundación por el río Sabinal y algunos arroyos que atraviesan la ciudad.

“Durante una lluvia intensa, los niveles de la corriente pueden cambiar rápidamente. El problema también está debajo de las casas”, agregó la autoridad.

Investigaciones han documentado embovedados construidos hace décadas sobre antiguos cauces, algunos con erosión, hundimientos y fallas.

Debajo de las viviendas

En Infonavit El Rosario, un hundimiento reportado este año fue relacionado con una fuga de agua y un canal pluvial.

También hay que destacar que en distintas colonias, los escurrimientos pasan junto, entre o por debajo de viviendas.

Los cuerpos de rescate indican que la humedad puede afectar muros y pisos, “mientras la corriente erosiona el terreno. Cuando aumenta el caudal, una filtración puede terminar en un socavón, un derrumbe o daños estructurales”.

Riesgo por cauces

Estudios sobre inundaciones en Tuxtla señalan que los asentamientos cercanos a canales y cauces quedan más expuestos durante lluvias intensas.

A esto se suman basura, azolve y pérdida de vegetación, pero lamentablemente el riesgo volvió a hacerse visible este 23 de septiembre.

El desbordamiento del arroyo Totoposte, provocado por las lluvias de la onda tropical 41, arrastró a una persona en motocicleta, esto con datos de PC.

Para finalizar es importante mencionar que la lluvia no solo deja calles anegadas, también pone a prueba una ciudad construida sobre antiguos cauces.