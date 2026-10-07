Lluvias, factor de riesgo alto para la vida de la población

Mala planeación, deforestación, falta de señalización y conciencia en la población son algunos factores que han tenido un profundo impacto en la sociedad de Tuxtla Gutiérrez y de diferentes municipios, que al paso del tiempo padecen con mayor intensidad los embates de las temporadas de lluvias.

Existe además, un tema que se ha vuelto recurrente en ciudades como la capital chiapaneca que con mayor frecuencia han cobrado la vida de personas durante las precipitaciones. Esta creció sin planeación desde sus inicios; el desarrollo urbano tiene un déficit muy importante.

Cuando comenzó a urbanizarse Tuxtla Gutiérrez desde el centro hacia lado norte y sur, no existió un orden. Muchos terrenos fueron invadidos, incluidas las áreas cercanas a los 21 arroyos que atravesaban la ciudad y que fueron rellenados, reencauzados o embovedados para construir viviendas.

Marcelino García Benítez, investigador por México asignado a la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que un problema fuerte que afecta cada temporada de lluvias es el arrastre de sedimentos y materiales desde las partes altas de la zona norte, sobre todo donde hay zonas sin pavimentar, convirtiendo las calles en ríos.

Esas corrientes, debido a que no hay zonas de infiltración y los drenajes pluviales no se dan abasto con la cantidad de agua, llegan a tomar una velocidad muy fuerte, llevándose todo a su paso, incluyendo autos, contenedores de basura y personas, quienes algunas han perdido la vida.

La colonia 24 de Junio y Las Águilas son los principales puntos de riesgo de la ciudad en cuanto a encharcamientos y escurrimientos en temporada de lluvias, porque ya no hay zonas de infiltración y toda el agua y material de arrastre llega hasta el libramiento Norte.

Las vidas que la lluvia se ha llevado

Las lluvias intensas en Tuxtla Gutiérrez han dejado, al menos, nueve personas muertas durante la última década, de acuerdo con registros de Protección Civil (PC) y un recuento periodístico que documentó estos hechos.

Entre las víctimas hay ciudadanos que fueron arrastradas por corrientes de agua y otras que cayeron o fueron succionadas por alcantarillas.

En septiembre de 2016, las lluvias provocaron la muerte de tres personas en la ciudad, de acuerdo con información de la Secretaría de PC del Estado de Chiapas.

Cinco años después, en junio de 2021, dos hombres murieron luego de ser arrastrados por las corrientes durante una fuerte lluvia. Giovanni, de 22 años, y Raúl, de 48, se encontraban cerca de la Central de Abasto cuando intentaban salir de un vehículo durante la emergencia.

En junio de 2023, Ariel Muñoz Núñez, de 48 años, murió después de caer en una alcantarilla mientras intentaba ayudar a sacar una camioneta que había quedado atrapada por el agua, el hombre fue arrastrado, cayó en un drenaje y fue localizado días después en el río Grijalva.

Ese mismo periodo de lluvias dejó otra víctima, un hombre en situación de calle murió después de ser arrastrado por las corrientes del arroyo Totoposte.

En julio de 2024, una mujer de origen chino murió luego de que la corriente de agua la arrastrara cuando circulaba en una motocicleta por el fraccionamiento residencial La Hacienda.

El caso más reciente ocurrió en septiembre del 2026, cuando Bryan López, de 20 años, fue arrastrado por la corriente del arroyo Totoposte durante las fuertes lluvias registradas en la capital.

Identificados 90 puntos críticos

Autoridades de la Secretaría de PC estatal han catalogado cerca de 90 puntos críticos de inundación en 27 municipios, especialmente en Tuxtla Gutiérrez en los ríos Totoposte y Sabinal; en Tapachula, en el río Texcuyuapan.

“El llamado es a que la gente se cuide, que no estén cerca de los causes de los ríos, que no estén debajo de los árboles cuando hay tormentas”, expuso Romeo Palacios Suárez, presidente nacional de la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia (Anprogeri).

Dijo que la saturación de humedad en el suelo también puede causar deslizamiento de laderas, por ello, es importante ante cualquier situación de riesgo llamar al 911 para que las autoridades actúen de inmediato y trasladarse a una zona segura.

Protección Civil mantiene 25 puntos de riesgo

Durante la temporada de lluvias 2026, la Secretaría de PC Municipal de Tuxtla Gutiérrez mantiene identificados 25 puntos de riesgo en distintos sectores de la ciudad, principalmente relacionados con escurrimientos, encharcamientos, inundaciones y corrientes que se pueden incrementar rápidamente.

El llamado también está dirigido a los automovilistas, debido a que la fuerza del agua puede provocar que los vehículos pierdan estabilidad y sean arrastrados. En este sentido, la dependencia ha advertido que intentar atravesar estas áreas puede poner en riesgo tanto a los conductores como a pasajeros y peatones.

Durante 2026, la dependencia informó que mantiene trabajos de limpieza, desazolve y desmalezado en el río Sabinal, los 23 arroyos de la ciudad, canales pluviales y más de 800 alcantarillas, además de labores de poda y retiro de árboles que representan riesgo ante el temporal.

Especialistas aseguran que el fenómeno de “El Niño” seguirá intenso, por lo que hay que estar preparados, ya que en los meses que restan del año, las precipitaciones podrían intensificarse y causar más estragos.