Lluvias fuertes y calor de hasta 40 grados en la entidad

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Chiapas tendrá una semana con lluvias, fuertes vientos y temperaturas elevadas. Se prevén precipitaciones de hasta 75 milímetros en algunas regiones del estado, mientras que el termómetro podría alcanzar entre 35 y 40 grados.

Para hoy lunes 9 de noviembre, el organismo pronosticó lluvias fuertes con puntuales de 25 a 50 milímetros en el sur de Chiapas, condiciones que estarán relacionadas con un canal de baja presión en el sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe.

Reporte

Además de las precipitaciones, se esperan vientos de componente norte de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, así como oleaje de uno a dos metros de altura.

Para el martes 10 de noviembre, las lluvias disminuirán en intensidad y se esperan intervalos de chubascos de entre cinco y 25 milímetros en territorio chiapaneco.

Sin embargo, las temperaturas máximas continuarán entre los 35 y 40 grados Celsius, mientras que persistirán las rachas de viento en la región del istmo y golfo de Tehuantepec.

Para el miércoles, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en la región noreste de Chiapas.

Los vientos del norte también podrían alcanzar rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Para el jueves 12 de noviembre, las precipitaciones continuarán con intensidad de fuerte a muy fuerte, con acumulados de 50 a 75 milímetros en el este del estado. A pesar de estas condiciones, las temperaturas máximas se mantendrán entre los 35 y 40 grados Celsius.