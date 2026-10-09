Lluvias intensas azotarán Chiapas

La región enfrentará lluvias muy fuertes con puntuales intensas durante este viernes y sábado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), esto debido a los aportes de humedad de amplias circulaciones ciclónicas.

Para hoy viernes, el organismo prevé acumulados de 75 a 150 milímetros (mm). De acuerdo a los gráficos del Pronóstico Meteorológico especial por cuencas para el Sureste Mexicano, las lluvias más fuertes se resentirán en las regiones Selva, Meseta Comiteca, Altos, Norte, Mezcalapa, Valles Zoque, Istmo Costa y De los Bosques.

El sábado 10 las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán en las regiones del Soconusco y la porción sur del Istmo Costa, también en Mezcalapa, Norte, Tulijá, Altos y Selva.

El domingo 11 disminuirán a chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 mm, en el sur y sureste.

Las lluvias pueden acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo. También provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

El SMN advirtió que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

En lo que respecta a las temperaturas, el termómetro se mantendrá entre 30 y 35 grados Celsius como máxima en Chiapas durante los tres días, mientras que las mínimas podrán bajar hasta los 12 grados en las zonas de montaña.

En los últimos cinco días, las precipitaciones acumuladas más altas en la entidad se registraron en Finca Chayabé, con 199 mm; Finca Hamburgo, con 193.9; y Huixtla, con 179.2 mm, los cuales están en el top ten de los registros más altos a nivel nacional.