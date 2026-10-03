Lluvias intensas por asedio meteorológico

La Comisión Nacional del Agua informó que en el estado de Chiapas se prevén lluvias muy fuertes con puntuales intensas para el sábado y el domingo, además de lluvias intensas con puntuales torrenciales el lunes 5 de octubre.

El organismo explicó que una vaguada y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera interactúan con canales de baja presión, con la onda tropical número 42 y el flujo de aire húmedo del golfo de México y del océano Pacífico, mismos que serán los causantes del temporal que se avecina.

Pronóstico diario

Para el sábado, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), indica lluvias muy fuertes con puntuales intensas con acumulados de 75 a 150 milímetros en las regiones Maya, Tulijá, Selva Lacandona, Soconusco, Valles Zoques, Mezcalapa, Norte, De los Bosques y Altos.

El domingo, la previsión mantiene lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Chiapas en las mismas regiones y con las mismas intensidades.

Para el lunes, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa lluvias intensas con puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en Chiapas, en el Tulijá, Selva, Meseta Comiteca, Soconusco, Mezcalapa y Norte. El resto de regiones tendrá lluvias en el orden de los 150 mm.

A pesar de tales condiciones las temperaturas máximas rondarán los 37 grados en zonas costeras y con mínima de 12 grados en zonas serranas.

La autoridad recomendó a la población atender avisos oficiales, evitar cruzar ríos crecidos y mantener precauciones por posibles deslaves en carreteras y caminos de montaña.

Ciclón a la vista

De acuerdo con el reporte emitido este 2 de octubre de 2026 a las 06:00 horas, este sistema mantiene un 80 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en un plazo de 7 días, por lo que las autoridades se mantienen en vigilancia constante de su evolución.