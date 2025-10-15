Lluvias inundan calles de colonias en Ciudad Hidalgo

Las intensas y constantes lluvias registradas la tarde-noche de este martes 14 de octubre han inundado gran parte de las colonias de Ciudad Hidalgo, mientras el río Suchiate se mantiene a su máxima capacidad por lo que el Ejército mexicano desplegó el Plan DN-III-E.

Asimismo, el Ayuntamiento municipal ha pedido a la población mantenerse en alerta y en caso necesario, trasladarse a zonas seguras. Como parte de su plan inició la instalación de refugios temporales.

El agua ingresa a las casas

En diversas colonias el agua ha ingresado a las hogares, entre las más afectadas se encuentra Barrio Nuevo, en donde los vecinos señalan que ya no se puede circular por las calles.

El Ejército Mexicano se ha desplegado en la zona del municipio fronterizo de Suchiate, en donde se advierten riesgos de desbordamiento del río que sirve como línea divisoria entre México y Guatemala.

Rescate

Debido al incremento de la corriente del río Suchiate, un balsero se desplomó sobre el afluente cuando intentaba pasar mercancía de México a Guatemala, siendo rescatado por sus compañeros.

Las autoridades mencionaron que activaron los protocolos de auxilio a la población y trabajan para atender las afectaciones a causa de las lluvias.