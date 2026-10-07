Lluvias mantendrán en alerta a la entidad

Chiapas mantendrá durante los próximos días un alto potencial de lluvias, esto debido a la influencia de dos zonas de baja presión con alta probabilidad de evolucionar a ciclón tropical, de acuerdo al más reciente pronóstico meteorológico.

Uno de los sistemas se desplazará sobre el Golfo de México, mientras que el segundo se ubicará al sur de las costas oaxaqueñas y de Guerrero, condiciones que favorecerán la presencia de lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Oaxaca.

Seguirán las lluvias

Para este miércoles, la influencia de ambos sistemas propiciará lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Chiapas, Tabasco, Oaxaca y Guerrero.

Durante el jueves, la circulación de las dos zonas de baja presión, una sobre el Golfo de México y otra sobre el Océano Pacífico, mantendrá las condiciones para lluvias muy fuertes con puntuales intensas en territorio chiapaneco.

Para el viernes, los sistemas continuarán desplazándose sobre el Golfo de México y el Océano Pacífico, por lo que persistirá su influencia sobre la región. En nuestro estado y Oaxaca se pronostican lluvias intensas. Además de las lluvias, se prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la entidad.

A pesar de las condiciones lluviosas, durante el periodo de pronóstico prevalecerá un ambiente diurno cálido a caluroso en planicies y zonas costeras, mientras que en las regiones montañosas se espera un ambiente fresco a templado.