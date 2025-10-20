Lluvias persistentes por frente frío 8

La influencia del frente frío número ocho y otros asedios meteorológicos, mantendrán un escenario de lluvias persistentes principalmente sobre Chiapas, alertó el Centro Hidrometeorológico Regional Tuxtla Gutiérrez. Se esperan los mayores acumulados en el norte del estado, así como las regiones de Selva, Fronteriza y Soconusco.

De acuerdo con el pronóstico emitido para las próximas 96 horas, este lunes 20 de octubre se prevén lluvias puntuales intensas en Chiapas, con acumulados que podrían alcanzar entre 75 y 150 milímetros, especialmente en las regiones del norte del estado y Selva, Fronteriza y Soconusco.

El fenómeno estará impulsado por el frente frío número ocho, que interactuará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano.

Para el martes 21, aunque disminuirán ligeramente en intensidad, se mantendrán lluvias fuertes a muy fuertes con acumulados de 50 a 75 mm, principalmente en las regiones Norte, Selva y Fronteriza.

El miércoles 22, el patrón de lluvias significativas continuará, especialmente en la Selva y el Soconusco, con registros nuevamente entre 50 y 75 mm.

Máximos registros

En lo que va del año, en Escuintla se reporta las precipitaciones acumuladas máximas a nivel nacional, con un total de cuatro mil 323.9 mm. Las temperaturas en la entidad chiapaneca oscilarán entre máximas de 35 °C y mínimas de hasta 12 °C en zonas montañosas. Por cierto, esta madrugada del 19 de octubre, la mínima más pronunciada fue en San Cristóbal de Las Casas, con 11.5 °C.

Para el día lunes se pronostica viento de dirección norte con intensidades de 30 a 40 km/h, en la zonas fronterizas con Oaxaca, debido a los efectos del sistema frontal (frente frío).

El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo, rachas de viento y un aumento en los niveles de ríos y arroyos, con posibles deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.